Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов удостоен благодарности Путина за вклад в развитие Татарстана
Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову объявлена благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Руководитель республики удостоен благодарности за «вклад в социально-экономическое развитие» Татарстана и «достигнутые успехи в области жилищного строительства».
Благодарность Рустаму Минниханову вручил сегодня в Самаре на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе полпред Игорь Комаров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»