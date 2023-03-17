Минниханов удостоен благодарности Путина за вклад в развитие Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову объявлена благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики удостоен благодарности за «вклад в социально-экономическое развитие» Татарстана и «достигнутые успехи в области жилищного строительства».

Благодарность Рустаму Минниханову вручил сегодня в Самаре на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе полпред Игорь Комаров.