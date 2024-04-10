Комаров: Необходимо оперативно оказывать помощь оренбуржцам, пострадавшим от паводка

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Необходимо оказывать оперативную помощь жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате паводка. Об этом полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров накануне сказал на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка в регионе.

«Сегодня мы видели ущерб от паводка во время аэроразведки наиболее пострадавших территорий. Необходимо максимально организовать все для оперативной помощи людям. Это касается межведомственного взаимодействия, отработки всех вопросов, связанных с выплатами жителям, пострадавшим от паводка, гуманитарной и другой помощью, в том числе которую готовы предоставить регионы ПФО», — подчеркнул Игорь Комаров.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул, что необходимо каждый день наращивать темпы выплат оренбуржцам, пострадавшим от паводка.

«Необходимо каждый день наращивать темпы выплат. Это поддержка для людей, которые сегодня в ней нуждаются. Минсоцразвития совместно с муниципалитетами должны держать этот вопрос под особым контролем, особенно в Орске, который наиболее пострадал от паводка», — сказал руководитель региона.

Всего было подано более 15 тыс. заявлений, из которых 10,7 тыс. — на единовременную материальную помощь, более 4 тыс. — на финансовую помощь при утрате имущества. Их можно подать через портал госуслуг или через МФЦ — для этого местные офисы «Мои документы» работают с 4 апреля без выходных. Прием жителей, пострадавших от паводка, осуществляется вне очереди.

«Специалисты МФЦ работают сегодня в пунктах временного размещения, помогают подавать заявления, восстанавливают доступ к порталу Госуслуг, уточняют реквизиты расчетных счетов. В Орск командировано 17 специалистов МФЦ», – сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

По более чем 1,1 тыс. заявлениям решения о назначении выплат приняты, средства поступили на счета 802 человек, зачисления проходят в постоянном режиме, доложила министр социального развития Оренбургской области Елена Сладкова.

Накануне сообщалось, что Президент России Владимир Путин после разговора с главой Оренбургской области Денисом Пакслером принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.