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Комаров напомнил о запуске новых нацпроектов для поддержки демографии
С 2025 года в России начнется реализация новых национальных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в регионах. Об этом на 74-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа напомнил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.
«С 2025 года в России начнут действовать новые нацпроекты, направленные на улучшение демографической ситуации, в том числе поддержку семей с детьми: „Семья“, „Молодежь и дети“, „Продолжительная и активная жизнь“ и „Новые технологии сбережения здоровья“», — перечислил полпред.
По его данным, в Приволжском федеральном округе проживают порядка 430 тысяч многодетных семей. Важно, чтобы все они знали о существующих мерах поддержки. Для этого в субъектах необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу.
Также на заседании поднимались вопросы реализации закона «О пробации в Российской Федерации» в Приволжском федеральном округе. Напомним, что об опыте Татарстана в этом направлении участникам рассказал Председатель Государственного Совета в республике Фарид Мухаметшин.
Мероприятие проходило в Мордовии под председательством координатора, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.
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