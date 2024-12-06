Комаров напомнил о запуске новых нацпроектов для поддержки демографии

С 2025 года в России начнется реализация новых национальных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в регионах. Об этом на 74-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа напомнил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«С 2025 года в России начнут действовать новые нацпроекты, направленные на улучшение демографической ситуации, в том числе поддержку семей с детьми: „Семья“, „Молодежь и дети“, „Продолжительная и активная жизнь“ и „Новые технологии сбережения здоровья“», — перечислил полпред.

По его данным, в Приволжском федеральном округе проживают порядка 430 тысяч многодетных семей. Важно, чтобы все они знали о существующих мерах поддержки. Для этого в субъектах необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу.

Также на заседании поднимались вопросы реализации закона «О пробации в Российской Федерации» в Приволжском федеральном округе. Напомним, что об опыте Татарстана в этом направлении участникам рассказал Председатель Государственного Совета в республике Фарид Мухаметшин.

Мероприятие проходило в Мордовии под председательством координатора, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.