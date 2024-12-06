Мухаметшин поделился с законодателями ПФО опытом Татарстана по пробации

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, прошедшем сегодня в Саранске.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы реализации федерального закона о пробации (социальной адаптации осужденных и бывших заключенных), а также обсудили демографическую ситуацию в регионах Поволжья и меры по ее улучшению. Также был утвержден план работы ассоциации на 2025 год, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Накануне заседания председатели законодательных собраний Приволжья побывали на сахарном заводе «Ромодановосахар», который создает рабочие места для осужденных и участвует в программе пробации. Здесь трудятся лица, приговоренные к принудительным работам, осужденные за неуплату алиментов, мошенничество и так далее. В исправительном центре созданы условия для проживания и работы. Нередко после освобождения люди остаются здесь трудиться, заводят семьи, растут в профессиональном плане.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Федеральный закон о пробации был принят в феврале 2023 года. «Работа в данном направлении должна быть выстроена с учетом индивидуальных особенностей и потребностей этой категории людей. Это помощь в трудоустройстве, получении образования, содействие в восстановлении утраченных связей с родственниками, социальное обслуживание. Решение этих задач требует эффективного межведомственного взаимодействия всех органов власти, местного самоуправления, бизнеса и институтов гражданского общества», — заметил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Полпред напомнил, что с 1 января 2025 года вступают в силу положения закона в отношении освободившихся лиц, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «В регионах нужно создавать центры пробации, принимать дополнительные меры по содействию занятости освободившихся лиц, а также по экономическому стимулированию работодателей, трудоустраивающих бывших заключенных», — сказал он.

Татарстан сегодня неоднократно упоминался как один из передовых регионов по организации работы в части социальной адаптации осужденных и граждан, отбывших наказание. В настоящее время в республике работают два центра пробации, подано еще пять заявок.

Фарид Мухаметшин отметил, что в Татарстане на законодательном уровне утверждено ежегодное резервирование рабочих мест для трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы. «Это позволяет в определенной мере гарантировать им трудовую занятость. В этом году на предприятиях республики было зарезервировано 36 подобных рабочих мест. На правительственном уровне прописан ряд мероприятий по созданию условий для социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации осужденных», — пояснил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кроме того, Раис РТ Рустам Минниханов принял решение о возмещении предприятиям 50% затрат на создание участков исправительных центров для трудоустройства лиц, осужденных к принудительным работам. Из бюджета республики на эти цели направлено примерно 176 млн. рублей. «Важно отметить, что освобождающиеся осужденные в основном остаются и продолжают трудовую деятельность на этих же предприятиях», — уточнил глава республиканского парламента.

Только за десять месяцев текущего года в Татарстане было оказано содействие в трудоустройстве 33 осужденных на предприятия, 88 освобожденных из пенитенциарных учреждений трудоустроены через центры занятости.

Спецификой республики стало и тесное взаимодействие УФСИН с некоммерческими и религиозными организациями по оказанию помощи осужденным. В частности, реализуются проекты Казанской епархии — «Дом трудолюбия» и центр «Благовещение», проект «Приют человека» с предоставлением набора социальных услуг гражданам в трудной жизненной ситуации. Существует подобное направление и у благотворительного фонда «Ярдэм».

На данный момент Управление ФСИН России по РТ ведет работу еще с пятью общественными организациями по содействию в создании центров пробации.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Основной сложностью здесь является отсутствие регламентированной финансовой поддержки открытия и функционирования таких центров со стороны государства. Не меньшей проблемой специалисты считают отсутствие нормативно-правовых актов, которые предоставляли бы возможность осужденным получить матпомощь для решения первичных социальных проблем, в том числе уплаты государственной пошлины и штрафов при восстановлении документов», — констатировал спикер.

Помимо этого, по словам Фарида Мухаметшина, требуется рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты по государственной поддержке предприятий, трудоустраивающих осужденных к наказаниям без изоляции от общества и освобожденных из исправительных учреждений.

«Реализацией этого закона мы решаем сразу две задачи: обеспечить работой и поставить на путь исправления. Мы, законодатели, стоим на той позиции, что нужно вывести человека из зоны негативного влияния мест лишения свободы, адаптировать, социализировать его для нормальной жизни», — заключил Председатель Госсовета РТ.

В заседании приняли участие глава Мордовии Артем Здунов, координатор ассоциации — Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и другие руководители парламентов регионов ПФО, депутаты Государственной Думы, глава молодежных парламентов при заксобраниях Приволжья.