Комаров: Курбан-байрам столетиями формирует уважение к мусульманским традициям

Курбан-байрам — один из самых почитаемых праздников у мусульман. Как правило, этот день верующие проводят с родными и близкими, щедро поддерживают нуждающихся и вспоминают усопших. Об этом говорится в поздравлении полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

«Столетиями Курбан-байрам формирует уважение к мусульманским традициям, способствует взаимопониманию, толерантности, укреплению межнационального мира и добрососедства во всех регионах нашего Приволжского округа», — заметил полпред.

Он выразил уверенность в том, что дружба представителей всех конфессий станет опорой для единства и развития России, и пожелал всем мусульманам мира, здоровья и благополучия.

Напомним, что ранее всех татарстанцев с праздником поздравил Президент республики Рустам Минниханов.