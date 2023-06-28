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Комаров: Курбан-байрам объединяет жителей регионов ПФО
Курбан-байрам – это праздник, объединяющий народы Приволжского федерального округа, приумножающий их духовное богатство, укрепляющий межнациональные связи. Об этом заявил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.
«Поздравляю всех верующих с главным для мусульман праздником Курбан-байрам! Он олицетворяет собой подлинные общечеловеческие ценности – любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних», – говорится в поздравлении.
В заключение он пожелал верующим счастья, радости и благополучия.
Напомним, ранее с праздником мусульман поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что Ид аль-Адха ведет нас к идеалам добра, где бы мы ни находились – в хадже, на трудовом посту или в ратном строю.
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