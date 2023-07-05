«Созвездие-Йолдызлык» формирует творческие бригады для выступлений перед участниками СВО

Фото: арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык».

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык», завершив театральный сезон, приступила к формированию творческих фронтовых бригад. Они дадут концерты и театральные представления в воинских частях и госпиталях для участников СВО. Об этом заявил главный режиссер театра Александр Туманов на итоговом собрании труппы, посвященном окончанию сезона.

В начале мероприятие артисты почтили память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания.

«Сегодня не так много театров, которые занимаются сохранением традиций. Мы живем по заветам великих: Константина Станиславского, Михаила Чехова, Всеволода Мейерхольда и Евгения Вахтангова. Нам удалось воплотить мечту Вахтангова о фантастическом реализме. Давайте и дальше достойно продолжать свой путь», — обратился к собравшимся директор театра Дмитрий Туманов.

Фото: арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык».

Далее он отчитался об итогах года и поделился творческими планами на будущее. Уже в следующем сезоне театр рассчитывает выпустить несколько премьер по произведениям известных драматургов. К примеру, арт-резиденция планирует пополнить репертуар спектаклем по пьесе «Старший сын» Александра Вампилова.

Под занавес сезона главный режиссер Александр Туманов и худруководитель, заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов провели закрытый показ сатирической комедии «Хамелеоны» по рассказам Чехова. Именно она станет первой ласточкой нового театрального сезона. Осуществить замысел помогла Общественная палата РТ, которая выделила грант на постановку. А для самых юных зрителей на сцене будет воплощена сказка «Кто принцессу поцелует» поэта Юлия Кима. В уходящем сезоне труппа театра успела выступить на нескольких театральных площадках: на сцене КЦ им. А.С. Пушкина, в IT парке им. Башира Рамеева, в Театре на Булаке. Особое внимание было уделено гастрольной деятельности. Труппа театра побывала в 13 районах республики, в числе которых Алексеевский, Заинский, Кукморский, Зеленодольский, Муслюмовский, Агрызский, Сармановский, Атнинский, Елабужский и другие. С января по май только по Пушкинской карте было проведено 24 мероприятия, участниками которых стали 6 873 человека. Кроме того, арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» впервые приняла участие в Международном фестивале русских театров национальных республик России и зарубежных стран «Мост дружбы».

«И хотя год выдался непростым, так как в результате пожара, случившегося в 2022 году, в здании театра идут ремонтные работы, но несмотря на отсутствие родной сцены, театральный сезон прошел весьма успешно. Нам удалось не только сохранить, но и вывести спектакли на качественно новый уровень. Мы поставили две работы, которые разнообразили репертуар. А главное, нам удалось представить наше творчество на театральных подмостках как Казани, так и районов республики», — резюмировал главный режиссер театра Александр Туманов.