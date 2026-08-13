США намерены создать первую многонациональную группировку ударных дронов

Соединенные Штаты создадут первую в истории многонациональную оперативную группу ударных беспилотников, оперирующих в разных средах, – Task Force Falcon Strike. Об этом объявила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Подразделение будет использовать ударные дроны, предназначенные для операцией над, на и под морской поверхностью, отметили в пресс-службе.

В CENTCOM подчеркнули, что оперативная группа создается спустя всего девять месяцев после создания Task Force Scorpion Strike – первой специализированной эскадрильи ударных беспилотников на Ближнем Востоке. Она сумела достичь ключевых оперативных целей, включая первый в истории запуск ударного дрона с боевого корабля ВМС США в декабре 2025 года.

Кроме того, Scorpion Strike использовала беспилотники во время кампании против Ирана: они применялись как во время операции Epic Fury («Эпическая ярость»), то есть с конца февраля до апреля, так и при ударах по портам исламской республики в июле.

«Оперативная группа Falcon Strike будет развивать успех Scorpion Strike, учитывая огромные инновации, происходящие у наших региональных союзников и партнеров. Совместная интеграция и развертывание наших новых возможностей поможет нам быстро реализовать новые перспективы, которые открываются на горизонте», – выразил уверенность командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

В итоге американские военные рассчитывают, что по мере присоединения региональных партнеров Task Force Falcon Strike превратится в единый мультидоменный и многонациональный сдерживающий фактор.

Центр специальных операций CENTCOM (SOCCENT), штаб которого расположен на авиабазе Макдилл в городе Тампа, штаб Флорида, планирует и проводит спецоперации на территории 21 страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, которые входят в зону ответственности Центрального командования США.