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Командующего 20-й армией ВС России Сухраба Ахмедова сняли с должности
В рядах высшего военного командования России произошли важные кадровые перестановки. Как сообщил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, со своей должности был снят командующий 20-й армией Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов, передает РИА Новости.
По словам Рогова, на данный момент Ахмедов пока только выведен в распоряжение, однако информированные источники указывают на возможное дальнейшее развитие ситуации вокруг генерала.
Напомним, что это кадровое решение происходит на фоне целой серии арестов и задержаний высокопоставленных военных чинов, произошедших в последние месяцы. Среди них - бывший замминистра обороны Тимур Иванов, экс-командующий 58-й армией Иван Попов, а также высшие офицеры, отвечавшие за гособоронзаказ, кадровую политику и связь в Вооруженных силах.
Официальные обвинения варьируются от взяточничества до превышения должностных полномочий. Суммы предполагаемых взяток исчисляются сотнями миллионов рублей.
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