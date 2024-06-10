В Саудовскую Аравию благополучно прибыли 1,4 тыс. паломников из Татарстана

Фото: Шамиль Садыков

Накануне, 9 июня, из Татарстана в Саудовскую Аравию прибыли 1,4 тыс. человек, отправившихся в хадж. Паломники сейчас находятся в городе Медина и посещают мечеть пророка Мухаммеда – Аль-Масджид ан-Набави. В середине недели они прибудут в Мину, предместье Мекки. Генеральный директор «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов рассказал «Татар-информу» об особенностях хаджа-2024 для мусульман.

Главная особенность заключается в том, что в этом году в Мине созданы более комфортные условия для паломников. «Палатки обшиты гипсокартоном, они охлаждаются сплит-системой, в них установлены новые кондиционеры», — рассказал он.

Фото: Шамиль Садыков

Также в этом году у каждого паломника должен быть бейдж от Министерства хаджа, а на улицах осуществляется усиленный контроль.

«Около мечети аль-Харам проверяют наличие этих бейджиков. И, скорее всего, посадка на автобусы на выезде в Мине, передвижение в Арафу будет происходить согласно этим бейджикам. У кого не будет таких бейджей и кто приехал сюда нелегально, Министерство хаджа вывезет из Мекки в Джидду, а некоторых и депортируют. Полицейский контроль усилен», — поделился Ранис Вахитов.

Фото: Шамиль Садыков

В группе от Татарстана 20 врачей разной квалификации: есть и травматологи, и эндокринологи. У них с собой большое количество медикаментов, и при случае они смогут оказать первую помощь паломнику.

«В каждой гостинице также есть медпункты. В этих медпунктах наши врачи помогают и осматривают хаджиев, оказывают первую помощь, если нужно. В каждой гостинице предусмотрена программа „комфорт“, шведский стол. Из года в год нас кормит турецкая кухня», — рассказал Вахитов.