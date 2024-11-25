Радмир Беляев представил и. о. начальника Управления культуры Менделеевского района

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

На должность исполняющего обязанности начальника Управления культуры Менделеевского района Татарстана назначена Альфира Акберова. На деловом понедельнике ее представил глава района Радмир Беляев.

«Альфира Гильмулловна окончила Елабужский государственный педагогический институт, является кандидатом филологических наук, имеет звание заслуженного работника культуры РТ», — отметил он.

Альфире Акберовой — 64 года. Она работала в Елабужском пединституте деканом филологического факультета, была советником главы Елабужского района.

Около 20 лет до назначения на должность проработала директором Елабужского колледжа культуры и искусств.

«Пожелаем успехов на новой должности», — сказал Беляев.