Командир взвода на СВО из Пестрецов рассказал, что загадает в новогоднюю ночь

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Военнослужащий из села Пестрецы Александр Мишагин рассказал, что в новогоднюю ночь загадает желание, чтобы боевые товарищи были живы и здоровы.

Боец находится на передовой с момента мобилизации, уже третий год. До этого служил на СВО по контракту, уволился в запас, а через месяц попал под частичную мобилизацию. Он командир взвода огневой поддержки. Имеет медаль «За воинскую доблесть».

В середине декабря получил травму плеча, поэтому его отправили в отпуск на восстановление здоровья. Вернулся к семье — жене и четырехлетней дочери — за неделю до Нового года.

Он старается выходить на связь с ребенком, когда это возможно, поэтому девочка не забывает отца, скучает по нему и хочет как можно больше времени проводить с ним. На следующее же утро после возвращения Александр отправился отметиться в военкомат, дочь пошла вместе с ним, усевшись на санки, которые ей привез папа.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Два года подряд в Новый год он находился на службе, поэтому очень счастлив оказаться дома в семейный праздник.

«Я приехал поздним вечером часов в 10, об этом знала только жена, а родителям сделал сюрприз. О том, что вернусь к Новому году к близким, об этом даже не думал. Я очень рад. Даже неважно, при каких обстоятельствах это произошло», — говорит Александр.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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