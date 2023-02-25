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Политика 25 февраля 2023 11:17

Newsweek: Срок жизни бойца ВСУ на передовой в Артемовске составляет около 4 часов

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Срок жизни украинского солдата в боях в Артемовске составляет около четырех часов. Об этом изданию Newsweek заявил бывший американский морской пехотинец Трой Оффенбекер, который воюет на стороне ВСУ.

«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов», — рассказал он.

Оффенбекер назвал обстановку «мясорубкой» из-за жестоких боев. Также наемник усомнился в том, что украинская армия сможет удержать город.

Как отмечает РИА Новости, на стороне киевского режима воюют несколько тысяч наемников из более чем 60 стран, большинство прибыло из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Согласно оценкам на конец прошлого года, около 3 тыс. боевиков уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

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