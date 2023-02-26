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Командир «Вагнера»: Большая часть бойцов ВСУ под Артемовском — выходцы с Западной Украины
Среди убитых и взятых в плен на юге Артемовска большую часть составляют выходцы с Западной Украины. Такими данными с РИА Новости поделился один из командиров ЧВК «Вагнер».
«Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская области. В общем, Западная Украина одна идет», — заметил боец, подразделение которого штурмует Артемовск с юга.
Он добавил, что в рядах ВСУ есть и «ветераны АТО», обладающие боевым опытом. Однако их число здесь незначительно.
При осмотре убитых спецгруппа эвакуации «Вагнера» обнаруживает на бойцах ВСУ правоэкстремистскую символику, нашивки «Правого сектора»*.
Напомним, что накануне штурмовые отряды «Вагнера» полностью взяли поселок Ягодное, который находится на севере Артемовска.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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