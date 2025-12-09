Командир студотряда «Гюрза» из Нижнекамска стал участником проекта «Алабуга-топ»

Командир студенческого отряда «Гюрза» Адель Кашапов из Нижнекамска минувшим летом стал участником проекта «Алабуга-топ», занимался озеленением и уборкой мусора. О своем первом трудовом опыте он рассказал обозревателю «Татар-информа».

«Мы работали в разных точках города – убирали строительный и прочий мусор, высохшую траву, подметали территорию. По выходным для нас проходили экскурсии в Казань и на ОЭЗ «Алабуга», а также бизнес-игры и конкурсы», – пояснил Кашапов.

Молодой человек сейчас учится на втором курсе Нижнекамского политехнического колледжа имени Евгения Королева, ему 17 лет. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне он присоединился к патриотической волонтерской акции «Майский десант».

«Мы поехали в мае в село Каенлык, провели мастер-класс для детей, оказали шефскую помощь пожилым людям. Я в составе команды помог одинокой бабушке. Ее двор был в очень плачевном состоянии – всё заросло, валялись разные железки. Мы убрали траву, железо перетащили в гараж, накололи дров», – отметил волонтер.

Следующим летом Кашапов намерен продолжить трудовую деятельность, а также хочет передать свой опыт другим молодым людям.

Подробнее об участниках студотрядов Татарстана читайте в материале «Татар-информа».