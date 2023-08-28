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Командир спецназа «Ахмат» сообщил о росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Об увеличении количества пленных украинских военнослужащих, сдающихся российским подразделениям под Бахмутом, рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Пленных мы берем намного чаще, чем в начале СВО. И сдаются намного быстрее. Это говорит о том, что они очень сильно устали. Понимают, что победы им в этой войне не видеть», – отметил российский генерал в своем телеграм-канале.
Кроме того, Алаудинов отметил, что одной из причин, по которым украинские военнослужащие сдаются в плен, является отношение командиров ВСУ, буквально загоняющих своих солдат на передовую штыками в спину.
«Также известно, что в большинстве подразделений ВСУ из личного состава осталось 25-30%. Враг погибает масштабно. Вся эта картина все чаще и чаще приводит бойцов противника к тому, чтобы сдаться нам», – рассказал российский генерал.
Напомним, ранее Апти Алаудинов поделился своим мнением о том, кому выгодна гибель Евгения Пригожина и других руководителей ЧВК «Вагнер».
«Кому было выгодно совершить на территории России данный теракт? Это выгодно больше всего, на сегодняшний день, спецслужбам и руководителям западных государств, которые не смогли с нами ничего сделать на поле боевых действий», – заявил российский генерал.
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