Командир спецназа «Ахмат» сообщил о росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Апти Алаудинов

Фото: t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Об увеличении количества пленных украинских военнослужащих, сдающихся российским подразделениям под Бахмутом, рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Пленных мы берем намного чаще, чем в начале СВО. И сдаются намного быстрее. Это говорит о том, что они очень сильно устали. Понимают, что победы им в этой войне не видеть», – отметил российский генерал в своем телеграм-канале.

Кроме того, Алаудинов отметил, что одной из причин, по которым украинские военнослужащие сдаются в плен, является отношение командиров ВСУ, буквально загоняющих своих солдат на передовую штыками в спину.

«Также известно, что в большинстве подразделений ВСУ из личного состава осталось 25-30%. Враг погибает масштабно. Вся эта картина все чаще и чаще приводит бойцов противника к тому, чтобы сдаться нам», – рассказал российский генерал.

Напомним, ранее Апти Алаудинов поделился своим мнением о том, кому выгодна гибель Евгения Пригожина и других руководителей ЧВК «Вагнер».

«Кому было выгодно совершить на территории России данный теракт? Это выгодно больше всего, на сегодняшний день, спецслужбам и руководителям западных государств, которые не смогли с нами ничего сделать на поле боевых действий», – заявил российский генерал.