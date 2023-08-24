Командир спецназа «Ахмат» рассказал, кому выгодна гибель Евгения Пригожина

Своим мнением о том, кому выгодна гибель Евгения Пригожина и других руководителей ЧВК «Вагнер», поделился в личном телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Кому было выгодно совершить на территории России данный теракт? Это выгодно больше всего, на сегодняшний день, спецслужбам и руководителям западных государств, которые не смогли с нами ничего сделать на поле боевых действий», – заявил российский генерал.

Он отметил, что новость о гибели руководства такого боевого подразделения, как ЧВК «Вагнер», которое принесло много пользы на поле боевых действий, естественно обрадовала врагов России.

Алаудинов также затронул тему версий о причинах крушения самолета, подчеркнув, что обвинения в адрес Президента России Владимира Путина играют на руку врагу, который пытается дестабилизировать ситуацию в стране.