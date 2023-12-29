Командир спецназа «Ахмат»: Солдаты ВСУ сдаются в плен при малейшей возможности

Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

Боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сломлен. Они понимают, что являются «мясом» для Киевского режима и поддерживающих его олигархов. Об этом в своем телеграм-канале написал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Они уже не готовы идти до конца и умирать за Украину. И сегодня они принимают решение сдаться в плен при малейшей возможности. Происходит это не только на наших участках. Это везде», – отметил российский генерал.

Алаудинов отметил, что такому положению дел способствует проводимая Киевом принудительная мобилизация, в ходе которой людей насильно похищают средь белого дня, избивают и отправляют на передовую без соответствующей подготовки.

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«Мы же не кровожадные. Мы максимально стараемся брать их в плен, чтобы показать украинской стороне, что мы не убийцы и что не мы их враги, а те, кто сидит у власти в Киеве и в США. И это у нас получается», – подытожил Апти Алаудинов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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