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Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сложной ситуации на Бахмутском направлении
Ситуация на Артемовском (Бахмустком) направлении остается сложной, противник продолжает штурмовать населенные пункты, контролируемые российскими военнослужащими. Об этом в своем телеграм-канале рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алуадинов.
«Ситуация в районе линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка [н.п. Артемовского района] остается сложной. Враг до сих пор предпринимает попытки овладеть этими населенными пунктами и зацепиться за железную дорогу» – пояснил генерал.
По словам Алуадинова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются улучшить свое тактическое положение до наступления зимы, с приходом которой наступательные действия будет проводить сложнее.
«Враг каждый день несет большие потери и не может добиться никакого результата. Мы прекрасно понимаем, какие у врага задачи. Делаем все необходимое, чтобы у них это не получилось», – сообщил российский генерал.
Ранее Алаудинов опубликовал записи беседы с взятыми в плен на Артемовском направлении солдатами ВСУ, которые рассказали о подавленном состоянии личного состава и огромных потерях.
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