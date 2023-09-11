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Кадыров опубликовал видео беседы командира спецназа «Ахмат» с пленным солдатом ВСУ
Запись беседы командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшим в плен к российским бойцам в районе села Клещеевка на Артемовском (Бахмутском) направлении, опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наверное, вы и сами заметили, друзья, что последнее время урожайным выдалось в зоне СВО на пленных. Прошедший день тоже получился плодотворным. Еще двое пленных пополнили общую базу сдавшихся на милость побеждающих. На момент съемки один из них находился в дороге на место своего будущего пребывания, а второго вы видите сами», – написал чеченский лидер.
По словам пленного, он был направлен командиром на «брошенные» позиции российских войск, но дойдя до них, убедился, что русские никуда не ушли.
«По его словам, в ходе бессмысленных атак на наши позиции ВСУ несут огромные потери. Только один его батальон потерял ориентировочно 70% личного состава. Речь идет про 426-й батальон 142-й бригады. Одним словом, посмотрите эти съёмки. Много интересного и немало подтверждений известных нам фактов о бесчеловечном отношении украинского руководства к своим же бойцам», – пояснил Кадыров.
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