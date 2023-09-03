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Командир спецназа «Ахмат» показал захваченных боевиков ВСУ из батальона «Айдар»*
Кадрами с боевиками ВСУ из националистического батальона «Айдар»*, попавшими в плен к бойцам спецназа «Ахмат» на Артемовском (Бахмутском) направлении, поделился в своем телеграм-канале командир российского подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов.
Напомним на днях командир «Ахмата» рассказывал, что из-за «мясных» штурмов силы противника идут на убыль, поэтому он начала посылать в бой свои элитные батальоны «Айдар»* и «Азов»*.
«На участках ответственности спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ВС РФ противник продолжает тщетные попытки пробиться. Наши бойцы выполняют свою работу профессионально. Враг ежедневно уничтожается. Отказавшиеся сопротивляться – берутся в плен», – сообщал командир «Ахмата».
* Запрещенная в России террористическая организация.
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