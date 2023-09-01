Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «мясных» штурмах ВСУ под Бахмутом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из последних сил пытаются пробить «мясными» штурмами позиции российских бойцов на Артемовском (Бахмутском) направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Собранные ранее противником силы пошли на убыль. Хочет враг или нет его силы на исходе. Но он из последних сил пытается пробить брешь в нашей линии. Напирает «мясными» штурмами. Бывает, где-то занимает какие-то метры. Но учитывая, какие жертвы он для этого приносит, то это нельзя назвать хоть каким-то успехом», – написал российский генерал.

Алаудинов рассказал, что на участках ответственности бойцов спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ВС РФ противник начал посылать в бой боевиков «Азова»* и «Айдара»*. «Это доказывает то, что все израсходовано», – отметил генерал.

«На участках ответственности спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ВС РФ противник продолжает тщетные попытки пробиться. Наши бойцы выполняют свою работу профессионально. Враг ежедневно уничтожается. Отказавшиеся сопротивляться – берутся в плен», – сообщил командир «Ахмата».

* Запрещенная в России террористическая организация.