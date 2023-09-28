Командир спецназа «Ахмат» опубликовал видео последствий неудачной атаки ВСУ под Бахмутом

Кадрами последствий захлебнувшейся атаки, которую на днях предприняли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе села Андреевка на Артемовском (Бахмутском) направлении, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Попытка ВСУ атаковать позиции российских войск в районе Андреевки (Артёмовское направление) не задалась. На кадрах объективного контроля уничтоженные БМП, подбитые и брошенные польские БТР Rosomak», – говорится в комментарии к видео.

Напомним, 25 сентября Алаудинов опубликовал видео с пленным солдатом ВСУ, взятым в плен на участке между населенными пунктами Андреевка и Курдюмовка. На записи военнопленный сообщил, что служил в 93-й бригаде 7-й роты ВСУ, которая по его словам понесла огромные потери в боях за вышеназванные населенные пункты.