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Руc Тат
Общество 25 сентября 2023 12:19

Пленённый под Бахмутом солдат ВСУ поведал командиру «Ахмата» о потерях своей бригады

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Кадры беседы командира российского спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова, с пленным солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

На записи Алаудинов рассказал, что украинского военного взяли в плен на участке между населенными пунктами Андреевка и Курдюмовка на Артемовском (Бахмутском) направлении.

Военнопленный сообщил, что его зовут Константин Андреев, а также назвал подразделение, в котором служил — 93-я бригада 7-й роты ВСУ. В разговоре с командиром спецназа «Ахмат» Андреев рассказал о больших потерях, которые его бригада понесла за последние дни.

По его словам, после первого выезда на передовую из 70 человек осталось 42. При этом солдат ВСУ сообщил, что много украинских солдат гибнет от ранений из-за сложной ситуации с эвакуацией.

#видео #спецназ Ахмат #СВО
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