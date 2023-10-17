Командир разведроты: Находясь на передовой ощущаем поддержку от Татарстана

Артур Асхадуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поддержка от республики Татарстан в зоне СВО ощутимо облегчает жизнь в зоне боевых действий. Об этом сообщил командир разведывательной роты, лейтенант, кавалер ордена мужества Артур Асхадуллин на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Находясь на передовой ощущаем поддержку от республики. Это письма, звонки, видеоконференции с семьёй, а также гуманитарная поддержка от жителей Татарстана, которая приходит в зону СВО», – поделился Асхадуллин.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.