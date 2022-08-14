Командир «Кракена» рассказал о сирийских боевиках на Украине и невозможности победить РФ

На Харьковском направлении на стороне Украины воевали сирийские боевики, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникова.

«Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой (Харьковская область — ред.), там, я видел, сирийцы были, бегали с автоматами, и они были на стороне (украинских войск — ред.). Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили», — отметил он, добавив, что боевики были включены в отряд теробороны.

Также Стрельников признался, что националисты захватывали дома в дачном массиве под Харьковом и оборудовали там опорные пункты.

«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию», — объяснил он.

Представитель нацподразделения утверждает, что «Кракен» не включает бойцов с особой подготовкой, как заявляет Киев. Сам он, к примеру, сначала занимался проверкой машин на блокпосту.

«Если брать по пятибалльной системе — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали», — заявил Стрельников. По его словам, в роте никто не умел стрелять из оружия, поставленного из-за рубежа.

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — сказал командир взвода подразделения «Кракен».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время от националистов была освобождена Луганская народная республика, а также половина Донецкой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за ударов ВКС и дезертирства нацбатальон «Кракен» потерял боеспособность на Харьковском направлении.