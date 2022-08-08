МО: Наемники «Кракена» потеряли боеспособность из-за ударов ВКС России и дезертирства

Националистическое формирование Украины «Кракен» утратило боеспособность на Харьковском направлении. Причиной стали удары российских ракетных войск и ВКС, а также массовые потери и дезертирство, заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование „Кракен“», — цитирует генерал-лейтенанта ТАСС.

Спецоперация на Украине была начата 24 февраля. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики.