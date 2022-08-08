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Ру Тат
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Официальная хроника
8 августа 2022  13:46

МО: Наемники «Кракена» потеряли боеспособность из-за ударов ВКС России и дезертирства

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Националистическое формирование Украины «Кракен» утратило боеспособность на Харьковском направлении. Причиной стали удары российских ракетных войск и ВКС, а также массовые потери и дезертирство, заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование „Кракен“», — цитирует генерал-лейтенанта ТАСС.

Спецоперация на Украине была начата 24 февраля. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики.

#спецоперация на Украине #наемники
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