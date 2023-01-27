Командир «Ахмата» заявил о почти полном окружении Артемовска

Российские военные перекрыли почти все маршруты передвижения ВСУ в районе Артемовска. Приближается момент полного окружения города, заявил в эфире Первого канала командир отряда «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«На данный момент вопрос уже движется к оперативному окружению. Почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — приводит его слова Regnum.

Командир добавил, что Киев перебрасывает в город дополнительные силы, однако они зачастую бывают уничтожены еще на подступах к Артемовску.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бои идут в кварталах Артемовска, которые ранее удерживали ВСУ.