news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
27 января 2023  14:21

Командир «Ахмата» заявил о почти полном окружении Артемовска

news_top_970_100

Российские военные перекрыли почти все маршруты передвижения ВСУ в районе Артемовска. Приближается момент полного окружения города, заявил в эфире Первого канала командир отряда «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«На данный момент вопрос уже движется к оперативному окружению. Почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — приводит его слова Regnum.

Командир добавил, что Киев перебрасывает в город дополнительные силы, однако они зачастую бывают уничтожены еще на подступах к Артемовску.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бои идут в кварталах Артемовска, которые ранее удерживали ВСУ.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное