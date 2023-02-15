Командир «Ахмата» рассказал Кадырову, как его пытались отравить

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майор полиции Апты Алаудинов рассказал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову подробности того, как его пытались отравить. Видео опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.

По словам Алаудинова, 8 февраля к нему прибыл курьер с пакетом документов, о чем ему сообщил племянник. После этого он попросил адъютанта забрать документы и принести их.

«Получилось так, что пацаны молодые, они этих вещей не знают. Они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки. Я только начал читать бумагу оттуда — и сразу почувствовал резкий запах», — заявил генерал.

При этом командир «Ахмата» заметил, что яд начал действовать через полтора часа, и только еще через полтора часа он оказался в госпитале. Там он четыре часа находился под капельницей.

Алаудинов также добавил, что у него нет анализов, но по мнению врачей благодаря первой помощи он и еще один отравившийся военный «хорошо вышли из ситуации».

Первым о том, что Апты Алаудинова попытались отравить, 13 февраля заявил сам Рамзан Кадыров.