Кадыров рассказал о попытке отравления Апты Алаудинова

8 февраля совершена попытка отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа „АХМАТ“ и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — поделился Кадыров.

8 февраля Алаудинову был передан конверт, пропитанный отравляющим веществом. Генералу и его адъютантам удалось избежать тяжелых последствий отравления, так как он быстро узнал об опасности и вовремя обратился к медикам.

«Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий», — говорится в сообщении.

Кадыров добавил, что сейчас Алаудинов и его адъютанты находятся на лечении в Москве. Ведется анализ материалов для выявления отравляющего вещества.