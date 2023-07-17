Видео: в руки бойцам спецназа «Ахмат» попали члены нацистского батальона «Айдар»*

Украинские солдаты, воевавшие в составе нацистского батальона «Айдар»*, попали в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По их словам, они прикомандированы к нацистскому батальону "Айдар"*, известному своими зверствами над мирными жителями», – написал Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что теперь предстоит выяснить, как долго эти военнослужащие состояли в рядах «отморозков «Айдара», а также замешаны ли они в преступлениях в отношении гражданских.

«Пленные рассказали много интересного. Так, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день. Зато приходилось расписываться о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно. Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.

*Батальон «Айдар» Вооруженных сил Украины признан террористической и экстремистской организацией