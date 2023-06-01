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Командир «Ахмата»: Марьинка перешла под контроль российской армии на 70%
Примерно 70% Марьинки в ДНР подконтрольно российским силам. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, командующий вторым армейским корпусом. По его словам, Вооруженные силы Украины оказывают серьезное сопротивление в направлении населенного пункта.
«Подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая ее от противника. <...> 5-я дивизия очень хорошо продвигается. Эти два подразделения — 150-я и 5-я дивизии — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки», – сказал Алаудинов в интервью каналу «Звезда».
Оставшаяся часть населенного пункта будет защищаться совместно с подразделениями 150-й дивизии, добавил Алаутдинов.
«На данный момент результаты у нас хорошие, продвижение идет хорошо. Да, противник оказывает очень серьезное сопротивление. Если было бы просто, нас, наверное, тут и не было2, – подчеркнул командир «Ахмата».
Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в ДНР, где они «должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов».
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