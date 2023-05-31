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Кадыров: Бойцы «Ахмата» получили приказ о передислокации и штурме поселений в ДНР
Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сейчас военные начали активно готовиться к штурмовым мероприятиям, чтобы установить контроль над несколькими населенными пунктами.
«Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап – командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные», – написал глава республики в своем телеграм-канале.
Подготовка к штурму ведется при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ, добавил Кадыров.
Такие же приказы о начале наступления получили и другие подразделения «Ахмата» Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей. Глава Чечни отметил, что там также были выполнены мероприятия тактической подготовки, распределены задачи между командирами и бойцами, изучены местность и расположения украинских войск.
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