Командир «Ахмата» Апты Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о возвращении на передовую после попытки отравления и прохождения лечения. При этом он уточнил, что еще не восстановился полностью и будет долечиваться «на ходу».

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо. Лечиться будем на ходу», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, в середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Алаутдинова. По его словам, командиру передали конверт, пропитанный отравляющим веществом.