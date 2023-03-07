Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления
Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о возвращении на передовую после попытки отравления и прохождения лечения. При этом он уточнил, что еще не восстановился полностью и будет долечиваться «на ходу».
«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо. Лечиться будем на ходу», – цитирует его РИА Новости.
Напомним, в середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Алаутдинова. По его словам, командиру передали конверт, пропитанный отравляющим веществом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»