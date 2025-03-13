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СВО 13 марта 2025 09:50

Команда ветеранов СВО из Татарстана выиграла «Кубок защитников Отечества» по следж-хоккею

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Команда ветеранов СВО из Татарстана выиграла «Кубок защитников Отечества» по следж-хоккею
Фото: t.me/gosfond_16

С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске проходит первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта. Накануне сборная по следж-хоккею из Татарстана одержала уверенную победу над сильным соперником из Челябинска.

Матч выдался напряженным, однако игроки из Татарстана проявили мастерство и стойкость. Они смогли забить единственный гол в игре, который принес им заслуженную победу со счетом 1:0.

«Кубок Защитников Отечества» организован фондом «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональных правительств.

Ранее было проведено шесть кубков по другим видам спорта. Участники – ветераны боевых действий, получившие травмы в ходе выполнения задач специальной военной операции, – состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, армрестлингу и волейболу сидя.

#ветераны СВО #спецоперация #фонд Защитники Отечества #спорт #соревнования
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