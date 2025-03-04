Ветераны СВО из Татарстана примут участие в соревнованиях по зимним видам спорта в ХМАО

С 12 по 18 марта Ханты-Мансийск станет ареной для «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта, где сразятся более 300 ветеранов спецоперации из 60 российских регионов. В программе соревнований – лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горные лыжи и сноуборд. Инициативу проведения ранее поддержал Президент Владимир Путин.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила важную роль спорта в реабилитации ветеранов СВО, подчеркнув, что фонд активно поддерживает спортивные начинания.

В соревнованиях примут участие 11 ветеранов СВО из Татарстана. Команда следж-хоккеистов включает Динара Нургатина, Айнура Ягудина, Тимура Панченко, Сергея Соколова, Дмитрия Никитина, Сергея Веселова, Дениса Давлеткильдина, Владислава Калимуллина, Андрея Дурмана, Алима Ахмадиева.

В дисциплине «лыжные гонки» республику будут представлять: Ильдар Карюков, Дмитрий Талапин и Анатолий Широков.

Сейчас у бойцов проходят интенсивные тренировки, они участвуют в муниципальных соревнованиях.

«Кубок Защитников Отечества» организуется фондом «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональных правительств.

Ранее было проведено шесть кубков по другим видам спорта. Участники – ветераны боевых действий, получившие травмы в ходе выполнения задач специальной военной операции, – состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, армрестлингу и волейболу сидя.

Соревнования пройдут на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт». Участников также ждет культурная программа.