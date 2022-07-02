Команда «Тулы» победила «Сибирь» в турнире по боксу «Матч ТВ Кубок Победы» в Казани

В Казани продолжился третий этап командного турнира по боксу «Матч ТВ. Кубок Победы».

Во второй встрече тура команда «Тулы» (боксеры из Центрального федерального округа) победила «Сибирь» (боксеры из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов).

Стоит отметить, что турнир проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, встречи состоят из пяти поединков в каждой категории.

– до 60 кг. победил боксер команды «Тула» Константин Опольский

– до 65 кг. победил боксер команды «Сибирь» Александр Хохлов

– до 70 кг. победил боксер команды «Тула» Игорь Свиридченков

– до 80 кг. победил боксер команды «Тула» Джамбулат Бижамов

– до 92 кг. победил боксер команды «Тула» Вадим Щеблыкин

Таким образом, команда «Тулы» победила в поединке с итоговым счетом 4:1.

Накануне в первой встрече казанского этапа команда «Ленинграда» оказалась сильнее «Сталинграда» со счетом 3:2.

В турнире принимают участие шесть команд: «Ленинград» (Санкт-Петербург), «Сибирь» (боксеры из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва), «Сталинград» (Южный и Северо-Кавказский ФО) и «Кама» (Приволжский и Уральский ФО).

Напомним, призовой фонд турнира составляет 20 миллионов рублей.