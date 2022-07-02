Команда «Ленинград» победила «Сталинград» в третьем этапе турнира «Матч ТВ Кубок Победы»

В Казани состоялся третий этап командного турнира по боксу «Матч ТВ. Кубок Победы».

В первом противостоянии тура команда «Ленинград» (боксеры из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа) со счетом 3-2 победила «Сталинград» (Южный и Северо-Кавказский ФО).

Стоит отметить, что турнир проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, встречи состоят из пяти поединков в каждой категории.

– до 60 кг. победил боксер команды «Сталинград» Марат Хапчаев

– до 65 кг. победил боксер команды «Ленинград» Илья Попов

– до 70 кг. победил боксер команды «Ленинград» Артур Кулаков

– до 80 кг. победил боксер команды «Ленинград» Руслан Колесников

– до 92 кг. победил боксер команды «Сталинград» Шарапутдин Атаев

Таким образом, команда «Ленинграда» победила в поединке с итоговым счетом 3:2.

Сегодня, в субботу в Казани встретятся команды «Тула» и «Сибирь» (начало трансляции на «Матч ТВ» в 18:55 мск).

В турнире принимают участие шесть команд: «Ленинград» (Санкт-Петербург), «Сибирь» (боксеры из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва), «Сталинград» (Южный и Северо-Кавказский ФО) и «Кама» (Приволжский и Уральский ФО).

Напомним, призовой фонд турнира составляет 20 миллионов рублей.