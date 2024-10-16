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Команда РТ одержала победу на Детском ЭкоФоруме
Татарстанский проект «Экологические привычки – в каждый дом» признан лучшим в своей номинации по итогам голосования оргкомитета форума. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ
«Проект воспитанников Городского детского эколого-биологического центра г. Казани нацелен на формирование экологических привычек у школьников и их родителей, способствующих снижению углеродного следа семьи», – сказано в сообщении.
Уточняется, что на реализацию своей идеи казанские школьники выиграли грант в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ученик школы №41 Набережных Челнов Марк Барышев победил в конкурсе «Знание.Лектор».
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