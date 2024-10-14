Школьник из Татарстана победил в конкурсе «Знание.Лектор»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Сегодня, 14 октября, в МДЦ «Артек» наградили 40 победителей всероссийского конкурса «Знание.Лектор» в номинации «Школьники» из 24 субъектов Федерации. У них будет возможность стать лекторами общества «Знание» и развивать просветительскую деятельность в регионах России.

Одним из победителей конкурса стал Марк Барышев, ученик школы №41 Набережных Челнов, сообщает пресс-служба отделение общества «Знание» в Татарстане.

В своей авторской лекции Барышев рассказывает о социальной и практической значимости воркаута. На региональном этапе конкурса он представил эту лекцию в казанском экстрим-парке «УРАМ». Марк — чемпион России по воздушно-силовой атлетике и член сборной по воркауту.

Победителей выбрали из 175 финалистов — участников смены для юных лекторов. В «Артеке» они выступали с авторскими лекциями перед жюри, в которое вошли члены Всероссийского родительского комитета и лекторы Российского общества «Знание». Татарстан в финале также представляли Арина Данилина из Лицея Иннополис, Диана Старостина из русско-татарской средней школы №129 Казани, Катерина Баранова из гимназии №1 Чистопольского района РТ и Камилла Михайлова из многопрофильного лицея №187 Казани.

Прошедших в финал учащихся поздравили заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль, заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян и директор филиала общества «Знание» в Республике Крым Наталья Кармазина.

«Хочу обратиться ко всем нашим финалистам. Вдумайтесь, вы стали лучшими из более пяти тысяч юных лекторов со всей России и прошли отбор длиною в полгода. Каждый из вас доказал, что обладает экспертизой в своей сфере, умеет и хочет ею делиться. Общество „Знание“ очень заинтересовано в сотрудничестве с такими людьми. Мы даем талантливым лекторам площадку и аудиторию, уникальные образовательные программы и развивающее окружение в сообществе единомышленников. С нами вы станете востребованными просветителями, важно лишь не останавливаться на достигнутом и всегда искать новые возможности для роста. Искренне всем этого желаю!» — сказал Кирилл Хвиль.

В число победителей вошли активисты волонтерских и детско-юношеских движений, призеры международных спортивных соревнований и научных конференций, авторы научных разработок, теле- и радиоведущие, программисты и предприниматели. Большинство из них участвовали в конкурсе «Знание.Лектор» с авторскими лекциями по истории, спорту и медиа.

«Вот уже четыре года яркие, увлеченные своим делом лекторы Российского общества „Знание“ вдохновляют артековцев, показывают им путь к достижению своей цели. С 2024 года мы стали тематическими партнерами и расширили наше сотрудничество. И сегодня благодаря проектам общества „Знание“ в „Артеке“ находятся ребята, которые ведут активную просветительскую деятельность среди сверстников и стремятся делать наш мир лучше. Уверен, каждый из вас, ребята, — настоящий патриот своей страны. Развивайтесь в разных направлениях и гордитесь своей Родиной. За вами — будущее!» — заявил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

«Чтобы попасть в „Артек“, вам нужно было проявить свои лучшие качества. Спасибо обществу „Знание“, что дает школьникам возможность найти себя. Делиться знаниями — почетная миссия. И уже в таком юном возрасте быть причастным к этой цели — это очень здорово», — отметила в свою очередь Ани Григорян.

Победители получили памятные шунгитовые кубы от общества «Знание», а лучшие лекторы партнерских номинаций — призы от VK, Skyeng, «Алабуги», «АСТ нонфикшн», «Алгоритмики» и «Другого дела».

Конкурс «Знание.Лектор» в номинации «Школьники» проходил с 25 апреля по 14 октября 2024 года для юных лекторов в возрасте от 14 до 17 лет. В нем приняли участие 5250 учащихся школ из 89 регионов России. Они готовили авторские лекции по девяти конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучающий курс по публичным выступлениям, краткую самопрезентацию, портфолио достижений и собеседования с экспертами. По итогам экспертной оценки были определены 175 финалистов из 50 регионов России, которые приехали на обучающую смену «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек».