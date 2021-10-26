Команда радио «Китап» посетила малую родину Роберта Миннуллина
Участники автопробега до Уфы под названием «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») посетили село Верхнеяркеево (административный центр Илишевского района) в Башкортостане.
Участники музыкального марафона исполнили композицию «Су буеннан әнкәй кайтып килә». Таким образом роуд-тур побывал на малой родине Роберта Миннуллина – татарский поэт родился в деревне Шамметово Илишевского района.
Сегодня музыканты и ведущий радиостанции планируют остановиться в четырех населенных пунктах Башкирии, завтра они проведут концерт в Уфе.