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Ру Тат
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26 октября 2021  17:22

Команда радио «Китап» посетила малую родину Роберта Миннуллина

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Участники автопробега до Уфы под названием «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») посетили село Верхнеяркеево (административный центр Илишевского района) в Башкортостане.

Участники музыкального марафона исполнили композицию «Су буеннан әнкәй кайтып килә». Таким образом роуд-тур побывал на малой родине Роберта Миннуллина – татарский поэт родился в деревне Шамметово Илишевского района.

Сегодня музыканты и ведущий радиостанции планируют остановиться в четырех населенных пунктах Башкирии, завтра они проведут концерт в Уфе. 

 

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