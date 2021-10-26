Команда радио «Китап» пересекла границу с Башкортостаном под популярную песню «Күбәләк»

Автопробег радио «Китап» проходит на территории Башкортостана. Команда из музыкантов и продюсера радио планирует во второй половине дня приехать в столицу республики Уфу. Во время паромной переправы через реку Белая на границе двух республик кавер-группа MINGAZOV исполнила популярные песни «Күбәләк» и «Моңлану».

«Мы решили выбрать композиции разного звучания. Первая — в быстром, зажигательном темпе, вторая — в лирическом стиле. До этого ни разу не приходилось петь на паромной переправе. Пелось легко. Люди на пароме не ожидали услышать живую музыку, они были удивлены, но слушали с удовольствием», — рассказал солист группы корреспонденту ИА «Татар-информ».

Литературно-музыкальный автопробег «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь чтобы найти прекрасное...») стартовал 25 октября с Площади 1 мая в Казани. Участники уже побывали в Мамадышском, Мензелинском, Актанышском районах Татарстана, в городе Набережные Челны. Сегодня автомарафон проедет по районам Башкортостана. В Казань команда радио «Китап» планирует вернуться 28 октября.