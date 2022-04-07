Команда проекта «Наш двор» запускает серию открытых встреч с жителями Татарстана

В апреле и мае состоятся открытые встречи команды «Наш двор» с жителями 11 городов Татарстана: Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Альметьевска, Зеленодольска, Чистополя, Нижнекамска, Елабуги, Лениногорска, Заинска и Менделеевска. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов».

Встречи будут интересными и полезными жителям дворов, которые планируется благоустроить в этом году. Их участникам расскажут, какие виды работ будут проведены на дворовых территориях и по каким принципам реализуется программа «Наш двор», а также объяснят, как отслеживать ход работ в своем дворе и куда сообщать о вопросах и каких-то недочетах.

Помимо этого, организаторы встреч разъяснят, что такое культура добрососедства и как оживить свой двор, какие мероприятия и какого формата оптимально проводить, куда обращаться, если, например, есть желание организовать во дворе турнир по шахматам или фестиваль граффити.

Советский район столицы Татарстана откроет эту серию встреч. Сегодня мероприятие пройдет в культурном центре «Сайдаш». Начало каждого события запланировано на 18.00.

Позднее, 11 апреля, к встречам подключатся Вахитовский и Приволжский районы, 13 апреля — Ново-Савиновский и Авиастроительный районы, 15 апреля — Кировский и Московский районы. Ссылки на регистрацию будут публиковаться в социальных сетях программы и Telegram-канале. Узнать, вошел ли двор в программу «Наш двор», можно на официальном сайте dvor.tatar.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что голосование по выбору парков и дворов для приведения их в порядок в 2023 году стартует в Татарстане 15 апреля.