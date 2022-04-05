Голосование по выбору парков и дворов на 2023 год в Татарстане стартует 15 апреля

Через 10 дней стартует опрос по выбору парков и дворов, которые будут благоустроены в Татарстане в следующем году. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

«На выбор горожанам будут предоставлены две темы: они могут пройти опрос по общественным пространствам либо по дворовым территориям, либо пройти оба опроса и оставить свое мнение на сайте госуслуг», — сообщила Зиннатуллина.

Опрос включает выбор приоритетных общественных пространств для благоустройства в 2023 году во всех 45 районах республики. Жители смогут оставить свой голос только за одну территорию в конкретном районе или городе.

«Всего на голосование в 2022 году вынесено 204 объекта по общественным пространствам. В каждом муниципальном образовании от трех до 27 объектов в зависимости от того, насколько решены вопросы по городским пространствам. В Казани это 27 объектов, в других муниципальных образованиях от трех до пяти», — отметила докладчик.

Список территорий для голосования сформирован совместно с администрациями муниципальных образований с учетом итогов проведенного командой градостроительного анализа и итогов голосования прошлого года.

Каждая территория, вошедшая в перечень, соответствует нескольким критериям: например, может ли территория войти в туристический маршрут или является ли она ежедневным транзитом или имеет потенциал им стать. Также в перечень включены объекты, реализация которых уже начата или начнется в 2022 году, но требует продолжения. Например, это третья очередь Набережной реки Табарки в поселке городского типа Апастово. А также объекты-победители Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, например Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы».

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех субъектах России.