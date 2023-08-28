Семьи участников спецоперации бесплатно увидят шоу Плющенко в Казани

В День Республики Татарстан и города Казани 30 августа с особым подарком по приглашению Раиса РТ Рустама Минниханова Казань посетит команда олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В рамках Года педагога и наставника для учителей, а также для семей, чьи близкие сейчас находятся в зоне СВО, в «Татнефть Арене» будет проведено два ледовых шоу «Союз чемпионов» с участием олимпийских чемпионов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Это подарок Рустама Нургалиевича всем жителям республики. Два представления пройдут в 13.00 и 18.00. В качестве зрителей приглашены дети из семей мобилизованных со всех районов Республики Татарстан», — сообщила спикер.

Сабирова отметила, что посмотреть представление дети военнослужащих смогут бесплатно. На данный момент молодежное ведомство ведет активную подготовку ко встрече с прославленными фигуристами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 20 Героев Российской Федерации проведут уроки мужества для школьников Татарстана.