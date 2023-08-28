Сбежавший из плена в Кандагаре Герой России проведет в Татарстане уроки мужества

29 августа в Татарстан из девяти регионов страны прибудут 20 Героев России для проведения в школах республики уроков мужества. Среди них — легендарный пилот, совершивший побег из плена в Кандагаре, Газинур Хайруллин, уроженец Татарстана, а также участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Александр Супонинский и многие другие. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Они, в том числе, прибывают в республику, чтобы поздравить с ее днем, и Днем города Казани, — сообщила замминистра по делам молодежи Айгуль Сабирова. — Герои будут находиться в республике до второго сентября».

Почетные гости будут встречаться с детьми на базе детских лагерей, республиканских центров. 1 сентября они проведут уроки мужества для школьников из Казани, Арского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского и других районов республики.

«Районы сейчас активно готовятся к встрече с данными героями», — отметила спикер.

Занятия пройдут в рамках федерального проекта «Вахта героев» совместно с Ассоциацией героев РФ.