Команда контрактников отправилась в зону СВО из Альметьевска

Из Альметьевска к месту несения службы по контракту отправилась очередная группа военнослужащих. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ, всё больше мужчин из других регионов выбирают нефтеград для заключения контракта на военную службу.

Так, сегодня из Альметьевска в армию убыли 13 человек из разных регионов страны.

В пресс-службе уточнили, что в Альметьевске максимально упрощенный порядок оформления документов. Этот процесс занимает всего три часа. Кроме того, для желающих из других регионов предоставляется проживание и оплачивается дорога, что делает процедуру еще более комфортной.

Помимо денежного довольствия, льгот и социальных гарантий, будущие военнослужащие получили также сертификат в военторг на 20 тыс. рублей для приобретения вещей первой необходимости. Такая поддержка введена по инициативе главы района Тимура Нагуманова.

Пункт отбора на военную службу по контракту в Альметьевске находится по адресу: ул. Р. Фахретдина, д. 11а. Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (8553) 43-63-92, 8-902-711-12-11.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.