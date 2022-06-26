Команда Казани завоевала золото чемпионата ФХР в форме 3х3

Команда Казани завоевала золотые медали чемпионата по хоккею в формате 3х3 под эгидой ФХР.

В главном матче турнира команда из столицы Татарстана оказалась сильнее Москвы со счетом 2:1 (Б).

Стоит отметить, что Казань на новом турнире в Москве, который проходил 25 июня, представляли Вячеслав Пекса, Дмитрий Воронков, Артур Бровкин, Даниил Тарасов (все – «Ак Барс»), Павел Купчихин («Ирбис»), Адель Булатов («Нефтяник»), Даниил Журавлёв («Колорадо»), Михаил Шалагин («Динамо Минск»), Денис Горбунов («Дизель»).

В групповом этапе казанцы одержали победу над Челябинском (2:1) и проиграли Магнитогорску (1:2), а в плей-офф поочередно одолели Омск (3:2) и Новосибирск (3:1).

Напомним, участие в турнире принимали 12 команд: Екатеринбург, Казань, Магнитогорск, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Сочи, Тула, Хабаровск и Челябинск.

Ранее ФХР уже проводила турнир подобного формата с 12 по 14 июня в Москве. Команда Казани заняла второе место в группе Б, одержав 6 побед в 7 матчах, но завершила свое участие на турнире, проиграв в четвертьфинале Туле со счетом 0:5.