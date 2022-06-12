Казань разгромила Уфу 5:0 на чемпионате ФХР в формате 3х3

Команда из Казани добилась крупной победы со счетом 5:0 над Уфой в дебютном матче группы В на Чемпионате ФХР в формате 3х3.

Отметим, что заброшенной шайбой в матче отметился форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков. В казанской команде голами также отметились Чуркин (2 шайбы), Круженков и Кутяков.

Сегодня 16 команд начали выступления в Москве на чемпионате ФХР по хоккею 3х3. По четыре команды из двух групп выйдут в плей-офф. Призовой фонд турнира – 5 миллионов рублей.