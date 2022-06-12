news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 июня 2022  20:28
Артур Халилуллов

Казань разгромила Уфу 5:0 на чемпионате ФХР в формате 3х3

news_top_970_100

Команда из Казани добилась крупной победы со счетом 5:0 над Уфой в дебютном матче группы В на Чемпионате ФХР в формате 3х3.

Отметим, что заброшенной шайбой в матче отметился форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков. В казанской команде голами также отметились Чуркин (2 шайбы), Круженков и Кутяков.

Сегодня 16 команд начали выступления в Москве на чемпионате ФХР по хоккею 3х3. По четыре команды из двух групп выйдут в плей-офф. Призовой фонд турнира – 5 миллионов рублей.

#хоккей #Ак барс #салават юлаев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100