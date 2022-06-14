Команда Казани по хоккею вышла в плей-офф на чемпионате ФХР в формате 3х3
Команда из Казани после двух игровых дней гарантировала себе участие в плей-офф дебютного чемпионата ФХР в формате 3х3.
Произошло это после того, как казанские хоккеисты в матче шестого тура со счетом 6:2 обыграли команду из Новокузнецка. Таким образом, после шести матчей группового этапа Казань одержала пять побед и с десятью очками обеспечила себе выход в четвертьфинал.
Группа Б (после шести туров):
- Нижний Новгород – 11 очков
- Казань – 10
- Уфа – 7
- Магнитогорск – 6
- Сочи – 6
- Новокузнецк – 5
- Хабаровск – 5
- Омск – 2
Стоит отметить, что в плей-офф по итогам группового этапа выйдут лишь четыре команды.
Ранее казанские хоккеисты разгромили команду из Уфы со счетом 5:0. Заброшенным шайбами отметились форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, а также Алексей Чуркин (2 шайбы), Егор Круженков и Павел Кутяков.