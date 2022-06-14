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Спорт
14 июня 2022  10:13
Дамир Садриев

Команда Казани по хоккею вышла в плей-офф на чемпионате ФХР в формате 3х3

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Команда из Казани после двух игровых дней гарантировала себе участие в плей-офф дебютного чемпионата ФХР в формате 3х3. 

Произошло это после того, как казанские хоккеисты в матче шестого тура со счетом 6:2 обыграли команду из Новокузнецка. Таким образом, после шести матчей группового этапа Казань одержала пять побед и с десятью очками обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Группа Б (после шести туров):

  1. Нижний Новгород  – 11 очков
  2. Казань – 10
  3. Уфа – 7
  4. Магнитогорск – 6
  5. Сочи – 6
  6. Новокузнецк – 5
  7. Хабаровск – 5
  8. Омск – 2

 

Стоит отметить, что в плей-офф по итогам группового этапа выйдут лишь четыре команды. 

Ранее казанские хоккеисты разгромили команду из Уфы со счетом 5:0. Заброшенным шайбами отметились форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, а также Алексей Чуркин (2 шайбы), Егор Круженков и Павел Кутяков.

#хоккей #фхр
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