Команда Казани по хоккею вышла в плей-офф на чемпионате ФХР в формате 3х3

Команда из Казани после двух игровых дней гарантировала себе участие в плей-офф дебютного чемпионата ФХР в формате 3х3.

Произошло это после того, как казанские хоккеисты в матче шестого тура со счетом 6:2 обыграли команду из Новокузнецка. Таким образом, после шести матчей группового этапа Казань одержала пять побед и с десятью очками обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Группа Б (после шести туров):

Нижний Новгород – 11 очков Казань – 10 Уфа – 7 Магнитогорск – 6 Сочи – 6 Новокузнецк – 5 Хабаровск – 5 Омск – 2

Стоит отметить, что в плей-офф по итогам группового этапа выйдут лишь четыре команды.

Ранее казанские хоккеисты разгромили команду из Уфы со счетом 5:0. Заброшенным шайбами отметились форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, а также Алексей Чуркин (2 шайбы), Егор Круженков и Павел Кутяков.